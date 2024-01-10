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Мэрия попросила рязанцев не парковать машины на 14 улицах города
В список улиц попали: Николодворянская, Полонского, Ленина, Свободы, Соборная, Советской Армии, от Касимовского шоссе до улицы Зубковой, Новоселов, Связи, площадь Театральная, Ленина и Мичурина, Первомайского проспекта.

Мэрия просит рязанцев не парковать машины на 14 улицах города. Сообщение появилось на сайте ведомства.

Из-за обильного снегопада в ночь с 10 на 11 января с 14 улиц Рязани будет осуществляться подбор и вывоз снега. В список улиц попали: Николодворянская, Полонского, Ленина, Свободы, Соборная, Советской Армии, от Касимовского шоссе до улицы Зубковой, Новоселов, Связи, площадь Театральная, Ленина и Мичурина, Первомайского проспекта.

Отмечается, что ночью пройдет уборка парков и скверов города. А на окраинах Рязани проведут грейдирование.

«Администрация Рязани просит с пониманием отнестись к проводимым работам, не оставлять припаркованные автомобили и не мешать проведению уборки снега», — написали в сообщении.