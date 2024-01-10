Марочко: западная техника вязнет в снегу в зоне СВО

Украинская сторона пытается частично решить проблему с помощью советской техники, эвакуационных тягачей и грейдеров.

Западная колесная и гусеничная техника, которую используют ВСУ, вязнет в снежных заносах на ряде участков в зоне проведения специальной военной операции. Об этом РИА Новости рассказал военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

«Большое количество осадков в виде снега образовало снежные заносы, которые на многих участках парализовали снабжение, эвакуацию и ротационные мероприятия вооруженных формирований Украины на линии боевого соприкосновения», — сообщил он.

Главной проблемой западной техники является ее проходимость по рыхлому снегу. Причем трудности возникают как у колесных так и у гусеничных образцов.

Марочко уточнил, что украинская сторона пытается частично решить проблему с помощью советской техники, эвакуационных тягачей и грейдеров.