Лжецелительницу из Рязанской области осудят за мошенничество

Напомним, женщину заключили под стражу в ноябре 2023 года. Сейчас уголовное дело направили в суд.

Лжецелительницу из Рязанской области осудят за мошенничество. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по республике Мордовия.

В полицию обратилась 72-летняя жительница села Атюрьево в Мордовии. Женщина рассказала, что неизвестная под предлогом снятия порчи похитила у нее золотые украшения и 130 тысяч рублей.

Установлено, что еще в августе к заявительнице на порог дома пришла молодая незнакомка. Она попросила о помощи, сославшись на трудное материальное положение. Хозяйка жилья дала ей 100 рублей. После этого гостья сообщила, что на женщину наложено проклятье, но она может помочь ей избавиться от него. Согласившись, пенсионерка впустила псевдознахарку к себе.

Магический отряд обошелся в 15 тысяч рублей. Целительница объяснило это тем, что нужно провести два сеанса с разницей в несколько дней. Женщина приготовила деньги. Однако злоумышленника попросила показать ей ювелирные украшения, сославшись на то, что на них тоже может быть порча. Потерпевшая передала ей несколько колец и цепочку.

Для антуража ведунья зажгла свечи, подпалила бумагу и попросила у пенсионерки куриное яйцо, которым начала прикасаться к телу женщины, якобы «выкатывая» порчу. После этого знахарка забрала оплату и ювелирные изделия. Украшения она обещала вернуть через некоторое время. Через несколько дней мошенница вернулась, поинтересовалась самочувствием женщины, провела аналогичный ритуал и ушла. Три месяца пенсионерка ждала, когда ей вернут украшения, и после этого обратилась в полицию.

Подозреваемую задержали в Рязанской области. Ею оказалась 28-летняя многолетняя мать. Выяснилось, что в 2021 году ее привлекали к уголовной ответственности за схожее преступление, совершенное в отношении жительницы того же села. Она признала вину и вернула похищенное имущество.

Напомним, женщину заключили под стражу в ноябре 2023 года. Сейчас уголовное дело направили в суд.