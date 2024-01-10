В Госдуме высказались о проведении всеобщей мобилизации

При этом он отметил, что роспуск мобилизованных и набор на их место других неразумен.

Депутат Госдумы Андрей Картаполов заявил об отсутствии необходимости во всеобщей мобилизации. Об этом он рассказал в интервью «Фонтанке».

При этом, по словам главы комитета по обороне, роспуск мобилизованных и набор на их место других неразумен.

«Понимаете, ведь эти люди [мобилизованные], они уже год воюют, они стали профессионалами своего дела. И вы предлагаете вместо профессионалов своего дела набрать других, а потом еще долгое время их готовить? Вот именно этого и хотят наши недруги. За то, что люди выполняют задачи, они получают необходимые социальные блага и прочие, прочие, прочие дела. Более защищённого на сегодня человека, чем тот, кто был мобилизован, и их семьи, просто нет в нашей стране, поэтому давайте не будем лукавить», — сказал Картаполов.