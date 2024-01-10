Картаполов: электронные повестки и единый реестр воинского учета введут в России к 2025 году

Об работе над проектами депутат рассказал в интервью «Фонтанке».

Работу над введением в России электронных повесток и единого реестра воинского учета планируют завершить к 2025 году. Об этом заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов в интервью « Фонтанке ».

"Достаточно такая непростая работа, Минцифры очень много делает в этом направлении. Ведь можно, конечно, сказать, что создали, а на самом деле будет одна там какая-то картинка. Так нельзя. Если мы что-то говорим, значит, мы должны это дело довести до конца. И я абсолютно убежден, что к 2025 году эта работа будет практически завершена", — сказал депутат.