Гендиректор рязанской строительной компании выплатил налоговой долг в 26 миллионов рублей
По данным следствия, мужчина уклонялся от уплаты налогов. Его долг перед налоговой составил 18, 5 миллионов рублей. Было возбуждено уголовное дело.
Гендиректор рязанской строительной компании выплатил налоговой долг в 26 миллионов рублей. Об этом сообщили в региональном СК.
По данным следствия, мужчина уклонялся от уплаты налогов. Его долг перед налоговой составил 18, 5 миллионов рублей. Было возбуждено уголовное дело.
Во время предварительного следствия мужчина в полном объеме выплатил долг по НДС, пени и штраф в общей сумме почти 26 млн рублей.
В соответствии с действующим законодательством уголовное дело в отношении руководителя организации было прекращено по нереабилитирующим основаниям.