Гендиректор рязанской строительной компании выплатил налоговой долг в 26 миллионов рублей

По данным следствия, мужчина уклонялся от уплаты налогов. Его долг перед налоговой составил 18, 5 миллионов рублей. Было возбуждено уголовное дело.

Гендиректор рязанской строительной компании выплатил налоговой долг в 26 миллионов рублей. Об этом сообщили в региональном СК.

По данным следствия, мужчина уклонялся от уплаты налогов. Его долг перед налоговой составил 18, 5 миллионов рублей. Было возбуждено уголовное дело.

Во время предварительного следствия мужчина в полном объеме выплатил долг по НДС, пени и штраф в общей сумме почти 26 млн рублей.

В соответствии с действующим законодательством уголовное дело в отношении руководителя организации было прекращено по нереабилитирующим основаниям.