Для жителей Рязанской области выпустили второе метеопредупреждение за день

По данным синоптиков, ночью 11 января, с сохранением утром и днем 11 января на территории Рязанской области ожидается усиление ветра порывами 13-18 метров в секунду; снег, местами сильный, в отдельных районах мокрый снег, местами метель, гололед.