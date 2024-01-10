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Для жителей Рязанской области выпустили второе метеопредупреждение за день
По данным синоптиков, ночью 11 января, с сохранением утром и днем 11 января на территории Рязанской области ожидается усиление ветра порывами 13-18 метров в секунду; снег, местами сильный, в отдельных районах мокрый снег, местами метель, гололед.

Для жителей Рязанской области выпустили второе метеопредупреждение за день. Его опубликовали на сайте регионального ГУ МЧС.

По данным синоптиков, ночью 11 января, с сохранением утром и днем 11 января на территории Рязанской области ожидается усиление ветра порывами 13-18 метров в секунду; снег, местами сильный, в отдельных районах мокрый снег, местами метель, гололед.

Ожидается ухудшение видимости до 100-500 метров. На дорогах гололедица, местами снежные заносы.