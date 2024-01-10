Для рязанцев выпустили метеопредупреждение

Местами усиление северного, северо-восточного ветра порывами 12-17 м/с.

В ближайший час с сохранением до конца дня 10 января на территории Рязанской области местами усиление северного, северо-восточного ветра порывами 12-17 м/с. Об этом сообщается на сайте регионального МЧС.

Спасатели напоминают о соблюдении простых правил безопасности: не стойте под рекламными конструкциями, крышами домов, линиями электропередачи, деревьями.

По возможности ограничьте время нахождения на улице. На случай отключения электричества в вечернее время держите наготове электрический фонарь, не пользуйтесь для освещения открытым огнем — это опасно и может стать причиной пожара.