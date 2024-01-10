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Депутат Госдумы предложил запретить заморозку яйцеклеток
Такое предложение сделал депутат Госдумы Виталий Милонов.

Депутат Госдумы предложил запретить заморозку яйцеклеток. Об этом сообщает МК.

Такое предложение сделал депутат Госдумы Виталий Милонов. Он подготовил законопроект, который касается запрета криоконсервации и уничтожения эмбрионов человека при использовании вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ).

«Никто не знает реальных последствий после заморозки яйцеклеток, ведь это не брюссельская капуста. Началом жизни эмбрионов распоряжаются даже хуже, чем во время аборта. Клетки живых организмов сегодня используют как мусор. Новый закон разрабатывается для защиты нравственности и безопасности государства, традиционных российских духовно-нравственных ценностей», — заявил Милонов.