Скончалась учительница Клепиковской школы № 1 Антонина Барышникова

Она более сорока лет посвятила педагогической деятельности.

Скончалась ветеран педагогического труда, учительница Клепиковской средней школы № 1 Антонина Барышникова. Об этом сообщает « КП-Рязань ».

"В памяти коллег и благодарных учеников, их родителей Антонина Алексеевна навсегда останется примером доброты, порядочности, милосердия, верности долгу и своей профессии", — говорится в некрологе.

Антонина Барышникова более сорока лет посвятила педагогической деятельности.

Жила она в деревне Большое Дарьино, ее ежедневный путь к детям составлял восемь километров, не взирая на погодные условия.