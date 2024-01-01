Скончалась учительница Клепиковской школы № 1 Антонина Барышникова
Она более сорока лет посвятила педагогической деятельности.
Скончалась ветеран педагогического труда, учительница Клепиковской средней школы № 1 Антонина Барышникова. Об этом сообщает «
"В памяти коллег и благодарных учеников, их родителей Антонина Алексеевна навсегда останется примером доброты, порядочности, милосердия, верности долгу и своей профессии", — говорится в некрологе.
Антонина Барышникова более сорока лет посвятила педагогической деятельности.
Жила она в деревне Большое Дарьино, ее ежедневный путь к детям составлял восемь километров, не взирая на погодные условия.