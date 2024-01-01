Пациента из Шилова санавиацией доставили в рязанский кардиодиспансер

Отмечается, что в понедельник, 1 января, на посадочной площадке БСМП приземлился вертолет санитарной авиации. Затем машиной медицины катастроф больного доставили в кардиодиспансер.