Пациента из Шилова санавиацией доставили в рязанский кардиодиспансер
Отмечается, что в понедельник, 1 января, на посадочной площадке БСМП приземлился вертолет санитарной авиации. Затем машиной медицины катастроф больного доставили в кардиодиспансер.
Пациента из Шилова санавиацией доставили в рязанский кардиодиспансер. Об этом сообщает группа БСМП «ВКонтакте».
Отмечается, что в понедельник, 1 января, на посадочной площадке больницы скорой медицинской помощи приземлился вертолет санитарной авиации с пациентом из Шилова.
Затем машиной медицины катастроф больного доставили в кардиодиспансер.