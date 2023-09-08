Кабмин упростил порядок выдачи справок о гибели или пропаже участников СВО

Кабмин упростил порядок выдачи справок о гибели или пропаже участников СВО. Об этом пишет ТАСС.

В пятницу, 8 сентября, правительство РФ утвердило упрощенный порядок выдачи справок о гибели или пропаже без вести участников специальной военной операции.

Теперь право выдавать документы о смерти участников в зоне спецоперации предоставлено не только медицинским организациям, но и командирам воинских частей.

Они же должны будут сообщать в органы ЗАГС или в МФЦ о том, что военный погиб во время службы, для упрощения и ускорения назначения выплат и мер поддержки родственникам бойцов.