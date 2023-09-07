В Рязанской области осудят женщину за убийство знакомой
Жительница Рязанского района, обвиняемая в убийстве знакомой, предстанет перед судом.
В Рязанской области осудят женщину за убийство знакомой. Об этом сообщили в Telegram-канале регионального СУ СКР.
Следствием установлено, что 20 июня 2023 года в поселке Мурмино между двумя пьяными знакомыми произошел бытовой конфликт.
Обвиняемая нанесла потерпевшей удар ножом в область грудной клетки. От полученного ранения женщина скончалась на месте происшествия.
Следствием собрана достаточная доказательственная база. Уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ направлено в суд.