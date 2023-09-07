В России появятся комиссии для решения проблем с пенсиями силовиков

В России создадут комиссии, члены которых будут помогать в решении проблем с назначением пенсий силовикам и их семьям. Об этом сообщается в постановлении Правительства, опубликованном на портале правовой информации.

Комиссии будут решать вопросы в случае отсутствия возможности у силовиков предоставить документы, которые необходимы для назначения пенсии или в случае утраты таких документов в ходе СВО.

Также они будут подтверждать периоды военной службы или другой приравненной к ней по пенсионному обеспечению службы, в том числе время учебы.

Кроме этого, комиссии будут заниматься подтверждением статуса инвалида у гражданина, инвалидность которому установлена на территориях Украины, ДНР и ЛНР, Запорожской или Херсонской областей, а также статуса члена семьи военнослужащего или сотрудника, который умер при исполнении служебных обязанностей.

Речь идет о военных, сотрдуников МВД, Росгвардии, Государственной противопожарной службы, органов принудительного исполнения, а также семей силовиков.