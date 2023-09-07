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В ночь на четверг над тремя российскими регионами сбили беспилотники

В ночь на четверг над тремя российскими регионами сбили беспилотники. Об этом сообщает Минобороны.

Ночью в четверг, 7 сентября, система ПВО в Ростове-на-Дону сбила 2 беспилотника. Один из них упал за городом, второй — в центре. Повреждения получили машины, пострадал один человек.

После этого БПЛА сбили над Московской областью. Он упал в жилом районе. В нескольких окнах дома от взрыва выбило стекла.

Уже утром система ПВО сбила два беспилотника в Брянской области. Один был сбит около 06:00, другой в 07:00. Пострадавших и разрушений нет.

Telegram-канал Shot опубликовал видео момента уничтожения БПЛА в Подмосковье и Ростове-на-Дону.