Президент России поддержал инициативу рязанских единороссов

5 сентября президент России Владимир Путин поддержал предложение секретаря генерального совета «Единой России» Андрея Турчака о присвоении Рязани почетного звания «Город трудовой доблести».

Губернатор области, секретарь регионального отделения партии Павел Малков поблагодарил главу государства за поддержку этого решения, и всех, кто принял участие в голосовании. Павел Малков подчеркнул, что наш город по праву заслужил это почётное звание. В годы Великой Отечественной войны сотни тысяч рязанцев, не жалея себя, работали в тылу, плечом к плечу ковали Победу.

Инициативе о присвоении Рязани почетного звания — несколько лет, и только в конце прошлого года удалось придать ей необходимый масштаб. Как рассказала руководитель регионального исполнительного комитета «Единой России» Юлия Феоктистова, партия вышла с предложением сбора подписей на специально созданном для этого сайте. На ресурсе была размещена информация о подвиге рязанцев в тылу в годы Великой Отечественной войны. В поддержку выступили более 63 тысяч человек.

«Рязань — город трудовой доблести! Наш город по праву заслужил это почетное звание. Это позволит увековечить подвиг тружеников тыла и жителей Рязани, которые внесли большой вклад в Победу в Великой Отечественной войне. Это награда поколению победителей, которые сегодня живут в нашем городе и которых, к большому сожалению, с каждым годом остается все меньше. Хочется пожелать им крепкого здоровья и обратиться с искренними словами благодарности за то, что во время войны не дали себя сломить, а после войны восстановили страну. Это награда для рязанцев, участников специальной военной операции. Они достойные наследники своих предков и наши герои», — подчеркнула Юлия Феоктистова.

Работа велась в рамках партийного проекта «Историческая память» в течение нескольких лет. Региональный координатор Андрей Кашаев отметил, что она носила поистине всенародный характер. Активное взаимодействия с архивами и поиск исторических материалов позволили подготовить объемный документ: историческую справку о трудовом подвиге предприятий и жителей областного центра в годы Великой Отечественной войны. Кроме того, проводились собрания в трудовых коллективах, встречи с жителями, выпускались статьи, листовки и буклеты.

«Город трудовой доблести» — это звание, которое действительно должен носить наш город. Ни одна рязанская семья не осталась безучастной к борьбе с фашистскими захватчиками, которая велась в годы Великой Отечественной войны. В Рязани готовили офицеров и летчиков, размещали раненых; предприятия снабжали армию продовольствием и боеприпасами. Запчасти для самолетов, авиабомбы, обмундирование и маскировочные костюмы — далеко не полный перечень военной продукции, которую производили на рязанских предприятиях. Жители знают, как отважно сражались на фронте и в тылу их бабушки, дедушки, другие родственники. Поэтому гордость от присвоения этого почетного звания близка каждому рязанцу", — отметил Андрей Кашаев.

Региональный координатор партийного проекта «Здоровое будущее» Роман Калинин отдельно остановился на вкладе рязанцев в восстановление раненых.

«Рязань можно назвать госпитальной столицей страны в годы Великой Отечественной войны — в городе действовали 55 госпиталей. У нас лечили бойцов с Западного, Брянского и Центрального фронтов. За 1941- 1945 годы рязанская госпитальная база приняла 336 санитарных поездов, десятки тысяч раненых. На территории Рязанской области шло формирование и пополнение воинских частей и соединений», — сказал Калинин.

Координировал работу медиков Рязанский гарнизонный госпиталь. Он стал одним из немногих военных медучреждений, все сотрудники которого удостоились медалей «За оборону Москвы». На территории нынешней больницы имени Семашко был сформирован госпиталь № 2989 на 250 коек. Он был развернул в предельно сжатые сроки — в течение суток. За оперативность главный врач рязанской больницы был представлен к награде. Важно, что поддерживать солдат старались не только врачи, но простые рязанцы. Созданный в области комитет помощи раненым бойцам и командирам контролировал обеспечение лечебных учреждений всем необходимым.

Как подчеркнул Секретарь реготделения «Единой России» Павел Малков, медалью «За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны» в Рязанской области наградили 256 тысяч человек. Все они работали почти круглосуточно, полностью отдавали себя битве на трудовом фронте. Их вклад в Великую Победу неоценим.

Оплачено за счет средств избирательного фонда избирательного объединения «Рязанское региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».