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Посольство России в США: поставка Киеву снарядов с обедненным ураном — показатель бесчеловечности

Посольство России в Вашингтоне прокомментировало поставку США Украине снарядов с обедненным ураном. Об этом написали в официальном Telegram-канале структуры.

Поставку Киеву снарядов с обедненным ураном представители правительства России назвали показателем бесчеловечности.

Отмечается, что на передачу вооружений США идет осознанно, так как «одержимы» идеей «стратегического поражения» России. По мнению представителей посольства, Вашингтон готов «воевать не только до последнего украинца, но и поставить крест на целых поколениях».

«В результате разрыва боеприпаса происходит образование подвижного радиоактивного облака. Мелкие частицы урана оседают в дыхательных путях, легких, пищеводе, накапливаются в почках и печени, вызывают злокачественные опухоли и приводят к угнетению всех функций организма. Чего стоит „урановый след“ американцев в Ираке и на Балканах, где от онкологии пострадали тысячи мирных граждан», — указывается в канале.

Ранее сообщалось, что США выделили Украине пакет помощи, в котором есть снаряды с обедненным ураном.