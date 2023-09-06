США выделят Украине военную помощь на 175 млн долларов

США направит Украине военную помощь, сумма которой состовит 175 миллионов долларов. Об этом 6 сентября пишут журналисты ТАСС.

Пакет помощи станет 46-м траншем оборудования из запасов Пентагона Украине, начиная с августа 2021 года.

ВСУ получат оборудование для сил противовоздушной обороны, артиллерийские снаряды и противотанковое оружие, включая снаряды с обедненным ураном для танков Abrams.

Ранее представитель ООН заявил, что организация выступает против использования снарядов с обедненным ураном.