Российские войска ушли из села Работино в Запорожской области
Российские войска ушли из села Работино в Запорожской области. Об этом сообщил врио главы региона Евгений Балицкий.
По его словам, ВС РФ «тактически оставили» Работино из-за открытой местности и переместились на холмы.
«Российская армия оставила, тактически оставила этот населенный пункт, потому что держаться на голой плоскости, когда нет возможности совершенно вкопаться, в общем-то, не представляется целесообразным. Поэтому российская армия отошла на холмы», — сказал глава региона.
Также Балицкий рассказал, что Работино «осталось только на карте» и его не контролирует российская сторона.