Российские войска ушли из села Работино в Запорожской области

Российские войска ушли из села Работино в Запорожской области. Об этом сообщил врио главы региона Евгений Балицкий.

По его словам, ВС РФ «тактически оставили» Работино из-за открытой местности и переместились на холмы.

«Российская армия оставила, тактически оставила этот населенный пункт, потому что держаться на голой плоскости, когда нет возможности совершенно вкопаться, в общем-то, не представляется целесообразным. Поэтому российская армия отошла на холмы», — сказал глава региона.

Также Балицкий рассказал, что Работино «осталось только на карте» и его не контролирует российская сторона.