И.о. начальника управления градостроительства и архитектуры Рязани стал Алексей Крутов
В Рязани сменился руководитель управления градостроительства и архитектуры города. Изменения подметил Telegram-канал «Рязинформбюро».
Исполняющим обязанности управления стал Алексей Крутов. Ранее он работал главой комитета архитектуры и территориального развития Томского района Томской области.
Отметим, что в июле этого года место и.о. руководителя управления занимала Мария Журавлева, а до нее — Елена Михайленко.