В Рязани благоустроят Лыбедский бульвар за 412 миллионов рублей

В Рязани благоустроят Лыбедский бульвар от Брессюирского моста до стадиона «Спартак» за 412 миллионов рублей. Соответствующий тендер появился на сайте госзакупок.

Управление благоустройства Рязани выделило 411 млн 990 тысяч 430 рублей. Подрядчик повалит деревья и выкопает пни, заменит покрытие на тротуарную плитку, наружные сети водоснабжения, ливневой и хозфекальной канализаций, озеленит и благоустроит территорию.

А также установит видеонаблюдение, восемь шезлонгов, пять гамаков, три батута, семь велопарковок, пять качелей, 51 скамейку, станцию обслуживания велосипедов, две баскетбольные стойки, волейбольную стойку с сеткой, два стола для пин-понга, двое футбольных ворот с сеткой, турники, скамьи для упражнений и брусья, 16 урн, девять камней времени, туалетный модуль.

Кроме того, здесь появится памп-трек, скейт-парк, водопад и 470 световых комплексов со светильниками. Площадь благоустройства составляет 36 622 квадратных метров.

Работы планируется выполнить до 1 октября 2024 года.