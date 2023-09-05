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Несовершеннолетняя рязанка пожаловалась на приставания мужчины в маршрутке

Несовершеннолетняя рязанка пожаловалась на приставания мужчины в общественном транспорте. Об этом она рассказала РЗН.инфо.

По ее словам, инцидент произошел утром во вторник, 5 сентября, в маршрутке № 99.

Девушка отметила, что автобус был битком. «И этот мужлан начинает легонько тереться об меня, а потом и вовсе внаглую щупать. Я его толкала и пинала до тех пор, пока не смогла отойти подальше от него. Это меня шокировало, так как я несовершеннолетняя», — написала рязанка.