В Рязани из-за ремонта трубопроводов перекроют участок улицы Татарской

В Рязани из-за ремонта трубопроводов перекроют участок улицы Татарской. Об этом сообщила горадминистрация.

Движение будет закрыто в районе домов №№ 59 и 59 корпус 1 по улице Дзержинского в сторону БЦ «Флагман» с 8:00 5 сентября до 24:00 17 сентября.

Причина — аварийный ремонт участка магистральных трубопроводов. На время работ установят предписывающие и предупреждающие дорожные знаки. Места будут огорожены.

Из-за перекрытия изменится схема движения общественного транспорта.

Автобусы №№ 88М2 между остановками «Приобанк» и «улица Стройкова» проследуют по улицам Есенина, Спортивной, Дзержинского в прямом и обратном направлении.

Водителей попросили учитывать информацию при планировании маршрута.