В России предложили разрешить использовать нейросети для подготовки дипломов

Депутат Госдумы предложил разрешить студентам использовать нейросети при подготовке курсовых и дипломных работ. Об этом сообщили журналисты ТАСС со ссылкой на пресс-службу партии.

По словам депутата Госдумы Леонида Слуцкого, «легализация» нейросетей позволит уменьшить волнение из-за экзаменов.

«Лучше пусть уже сейчас ребята учатся работать с нейросетями, использовать их как практический инструмент. Тем более ИИ — это не волшебная палочка, он не пишет работу за вас, как думают многие, а лишь генерирует текст по четкому заданию, и его все равно придется проверять и корректировать», — сказал Слуцкий во время лекции для студентов Уральского федерального университета в Екатеринбурге.