НАТО предложила Армении вступить в альянс

Председатель Европейского комитета по расширению НАТО Гюнтер Фелингер предложил Армении вступить в блок. Информация об этом появилась в его аккаунте в Х (Twitter).

«Я призываю Армению вступить в НАТО», — написал Фелингер, обратившись к премьеру Армении Николу Пашиняну.

Также Фелингер написал фразу «защитите Армению», отметив аккаунт президента Америки Джо Байдена.

На границе Армении и Азербайджана периодически происходят вооруженные столкновения. Последний серьезный конфликт был в сентябре 2022 года.