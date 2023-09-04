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На СВО погиб выпускник Рязанского училища ВДВ

31 августа в спецоперации погиб 29-летний Сергей Шобанов. Об этом сообщили в группе «Синодик».

В зону СВО мужчина попал в августе 2022 года. Отправили его на Херсонское направление. В октябре получил осколочные ранения. В ноябре попал домой.

За проявленную отвагу его наградили Орденом Мужества.

Вскоре он выступил в центре «Промолодежь» (Электроугли). Подросткам он рассказал про СВО.

Известно, что Сергей попал на срочную службу в 310 гвардейский полк ВДВ в Костроме, а через три месяца поступил в Рязанское гвардейское высшее воздушно-десантное командное училище имени Маргелова. После этого попал в Псков, где служил по контракту.