Зеленский анонсировал создание военного фонда за счет конфискованных российских активов

Об этом Зеленский заявил участникам первого форума оборонных индустрий в Киеве, запись которого опубликована в его Telegram-канале.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о планах создать фонд для развития производства оружия и строительства военных объектов. По его словам, для его наполнения используют средства от продажи конфискованных российских активов. Об этом Зеленский заявил участникам первого форума оборонных индустрий в Киеве, запись которого опубликована в его Telegram-канале .

«На Украине будет основан специальный оборонный фонд, который обеспечит дополнительные ресурсы, в частности для развития военных производств и поддержки соответствующего сотрудничества для создания новых военных объектов, — заявил президент Украины. — Фонд будет наполняться за счет дивидендов от государственных оборонных активов и за счет прибыли от продажи конфискованных российских активов».

Однако премьер-министр Украины Денис Шмыгаль ранее заявлял, что средства от продажи конфискованных на территории страны российских активов пойдут в фонд восстановления инфраструктуры.