Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Сбт, 30
24°
Вск, 01
23°
Пнд, 02
16°
ЦБ USD 97.41 0.41 30/09
ЦБ EUR 103.16 1.06 30/09
Нал. USD 97.01 / 97.78 30/09 08:55
Нал. EUR 102.1 / 97.78 30/09 08:55
Новости
Итоги года New
Публикации
Hoff открыл первый гипермаркет в Рязани
Мультиформатный ритейлер по обустройству дома Hoff откр...
Вчера 17:29
816
В МТС рассказали рязанцам о способах защиты от телефонного и интернет-...
В Рязанской области за минувшую неделю было несколько к...
26 сентября 16:55
2 733
Феноменально работает в поле. Эксперты анализируют секрет успеха комба...
Машина заслужила лестные отзывы, как от механизаторов,...
27 сентября 16:05
1 956
Как сказался новый закон о такси на рязанцах
С начала сентября в России вступил в силу новый закон о...
18 сентября 13:48
9 748
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Рязанские Борки
Интервью Павла Малкова
Улицы Рязани
Игорь мурог: моя цель — сделать из РГУ опорный вуз в регионе
Руководитель компании «Мармакс» о покупке «М5 молла»
Четыре века главной площади Рязани
Все спецпроекты →
Зеленский анонсировал создание военного фонда за счет конфискованных российских активов
Об этом Зеленский заявил участникам первого форума оборонных индустрий в Киеве, запись которого опубликована в его Telegram-канале.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о планах создать фонд для развития производства оружия и строительства военных объектов. По его словам, для его наполнения используют средства от продажи конфискованных российских активов. Об этом Зеленский заявил участникам первого форума оборонных индустрий в Киеве, запись которого опубликована в его Telegram-канале.

«На Украине будет основан специальный оборонный фонд, который обеспечит дополнительные ресурсы, в частности для развития военных производств и поддержки соответствующего сотрудничества для создания новых военных объектов, — заявил президент Украины. — Фонд будет наполняться за счет дивидендов от государственных оборонных активов и за счет прибыли от продажи конфискованных российских активов».

Однако премьер-министр Украины Денис Шмыгаль ранее заявлял, что средства от продажи конфискованных на территории страны российских активов пойдут в фонд восстановления инфраструктуры.