В Рязани возле школы № 53 заметили свору бездомных собак

Рязанец пожаловался на стаю бездомных собак на территории школы № 53, которая находится на улице Крупской. Видео опубликовал Rzn Life в субботу, 30 сентября.

Рязанец пожаловался на стаю бездомных собак на территории школы № 53, которая находится на улице Крупской. Видео опубликовал Rzn Life в субботу, 30 сентября.

«Девять штук псин возле 53-й школы, вон, на территорию школы забрались», — возмутился автор видео.

Напомним, рязанцы регулярно жалуются на стаи бездомных собак возле школ. В начале сентября рязанцы рассказали о стае агрессивных собак рядом со школой № 71 на улице Новоселов.