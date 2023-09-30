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В Рязани возле школы № 53 заметили свору бездомных собак
Рязанец пожаловался на стаю бездомных собак на территории школы № 53, которая находится на улице Крупской. Видео опубликовал Rzn Life в субботу, 30 сентября.

Рязанец пожаловался на стаю бездомных собак на территории школы № 53, которая находится на улице Крупской. Видео опубликовал Rzn Life в субботу, 30 сентября.

«Девять штук псин возле 53-й школы, вон, на территорию школы забрались», — возмутился автор видео.

Напомним, рязанцы регулярно жалуются на стаи бездомных собак возле школ. В начале сентября рязанцы рассказали о стае агрессивных собак рядом со школой № 71 на улице Новоселов.