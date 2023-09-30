В Касимове вновь объявили поиск актеров массовых сцен

Актеры нужны на 3 и 4 октября. Типажи героев — продавцы на перроне и пассажиры с чемоданами.

В Касимове ищут людей для массовых сцен художественного фильма. Об этом сообщается в группе «Типичный Касимов».

Актеры нужны на 3 и 4 октября. Типажи героев — продавцы на перроне и пассажиры с чемоданами. Требуются 15 женщин 20-65 лет, 15 мужчин 20-50 лет, три девушки 18-20 лет, три молодых человека 18-20 лет. Также нужны шесть детей 8-10 лет, обязательно с одним из родителей.

Место съемки — ж/д вокзал, станция Касимов.

Участников покормят обедом в часовой перерыв, предоставят автобус от места сбора, оплатят съемочный день.