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РЗН. инфо выяснил, где в Рязани могут продать алкоголь детям
Корреспондент РЗН. инфо решил выяснить, как в Рязани работает запрет на продажу алкоголя детям. Он обошел четыре продуктовых точки вместе с 15-летним Павлом и 16-летним Иваном.

Корреспондент РЗН. инфо решил выяснить, как в Рязани работает запрет на продажу алкоголя детям. Он обошел четыре продуктовых точки вместе с 15-летним Павлом и 16-летним Иваном.

Продажа алкоголя в России несовершеннолетним запрещена — это прописано в статье 16 Федерального закона № 171. В крупных торговых сетях за продажей спиртного следят строго. В маленьких магазинах и ларьках документы у покупателей почти никогда не спрашивают. Корреспондент взял согласие у родителей детей и попросил молодых людей попробовать купить в магазинах бутылку пива.

В магазине «Сказка» на Театральной площади подростку отказались продавать алкоголь. Иван пытался уговорить кассира, уверяя, что просто забыл документы дома, но продавец оказалась непреклонной: «Без паспорта не продаем! Ставь это обратно в холодильник и за молочным коктейлем шуруй».

На Михайловском шоссе, во дворах, располагается магазин «Успех». Отстояв очередь, подросток протянул бутылку пива продавцу и попытался оправдаться тем, что забыл документы дома.

«Ну не дам я тебе 18, дите, мне оно надо, 300 тысяч штраф выплачивать?» — отреагировала продавец на попытку купить алкоголь.

После неудачной попытки купить спиртное корреспондент задал вопрос: часто ли молодежь пытается купить алкоголь. Продавец пояснила, что бывает, но несовершеннолетние — народ предсказуемый, поэтому мимо нее никто не пройдет.

В другом магазине с лаконичным названием «Продукты» на Семинарской улице кассир отказалась продать пиво, а потом рассказала, как обычно определяет несовершеннолетних. По ее словам, подростки нервничают, когда покупают что-то незаконное, странно двигаются, оглядываются. Также они часто делают вид, что переписываются в телефоне, пытаясь выглядеть увереннее.

«Иногда, бывает, спросишь паспорт, а человек 80-х годов рождения — неловко получается. Но зато точно знаю, что штраф не получу и совесть чиста» , — отметила продавец.

А вот в продуктовом киоске на остановке на улице Зубковой спиртное подростку продали. При продаже покупатель попытался протянуть карту для оплаты, но продавец громко пояснила: «Только наличные!»

Спустя некоторое время в окошко постучал корреспондент. Продавец уверила, что никакого пива она детям не продает.

«В основном тут дети и не покупают, на остановке же находимся», — пояснила она.

Напомним, еще летом в пресс-службе регионального УМВД сообщили, что в Рыбновском районе продавали алкоголь подросткам.