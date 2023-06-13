В Рыбновском районе 40-летняя женщина продавала алкоголь несовершеннолетним. Об этом во вторник, 13 июня, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.
Полицейским стало известно, что в продуктовом магазине в селе Пощупово подросткам продают алкогольные напитки.
Сотрудники ПДН выяснили, что продавец продуктового магазина в селе Пощупово продает алкоголь подросткам. Правоохранители зафиксировали это нарушение и привлекли 40-летнюю местную жительницу к административной ответственности.
Полицейские взяли этот магазин на особый контроль. Вскоре выяснилось, что женщина вновь продала спиртное подростку. Теперь продавщице грозит уголовная ответственность
Возбуждено уголовное дело по статье 151.1 УК РФ («Розничная продажа несовершеннолетним алкогольной продукции»). Женщине грозит штраф в размере от 50 до 80 тысяч рублей или исправительные работы на срок до одного года.