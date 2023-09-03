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В Финляндии предложили усадить Россию и Украину за стол переговоров путем давления

Бывший премьер-министр Финляндии, член правоцентристской Коалиционной партии Александр Стубб высказал, что нужно сделать, чтобы Россия и Украина провела переговоры. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на газету 20minutos.

По мнению Стубба, Китай и другие крупные страны на Востоке и Юге должны оказать давление на российские власти, чтобы они были готовы к переговорам.

США и НАТО, в свою очередь, должны убедить президента Украины Владимира Зеленского к общению с российскими властями.

«Придется оказывать сильное давление на обе стороны», — заключил Стубб.

Отметим, что Александр Стубб выдвинул свою кандидатуру в президенты на выборах в 2024 году.