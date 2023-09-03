В Финляндии предложили усадить Россию и Украину за стол переговоров путем давления
Бывший премьер-министр Финляндии, член правоцентристской Коалиционной партии Александр Стубб высказал, что нужно сделать, чтобы Россия и Украина провела переговоры. Об этом сообщает
По мнению Стубба, Китай и другие крупные страны на Востоке и Юге должны оказать давление на российские власти, чтобы они были готовы к переговорам.
США и НАТО, в свою очередь, должны убедить президента Украины Владимира Зеленского к общению с российскими властями.
«Придется оказывать сильное давление на обе стороны», — заключил Стубб.
Отметим, что Александр Стубб выдвинул свою кандидатуру в президенты на выборах в 2024 году.