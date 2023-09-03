Гурулев: в России не будет новой волны мобилизации из-за контрактников

В России не будет новой волны мобилизации из-за контрактников. Об этом заявил депутат Госдумы Андрей Гурулев, пишет 2 сентября ura.ru.

«Я язык сломал говорить, что мы пошли другим путем. У нас стоит план на 420 тысяч военнослужащих по контракту, который мы должны выполнить до конца года. О какой мобилизации мы говорим?» — рассказал Андрей Гурулев.

По его словам, у служащих по контракту выросли зарплаты и количество соцвыплат. При этом депутат отметил, что мобилизация в стране возможна в случае, если армии потребуется три миллиона военных.

Ранее Медведев заявил, что с 1 января по 3 сентября на службу по контракту в ВС России принято 280 тысяч человек