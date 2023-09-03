Guancha: потеря Купянска станет концом для политической карьеры Зеленского

Потеря Купянска и успехи российской армии в Харьковской области станут концом для политической карьеры президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщает обозреватель Guancha Чэнь Фэна, пишет РБК 3 сентября.

По его словам, ВС России могут развить наступление с покинутого ВСУ фланга и соединиться с другими подразделениями со стороны Белгорода для того, чтобы пойти на Харьков.

«Это станет огромной политической и военной катастрофой для Украины. Политическая карьера Зеленского на этом рухнет», — заявил Чэнь Фэн.