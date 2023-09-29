В России призыв на военную службу стартует 1 октября

С 1 октября в России, в том числе и в присоединенных регионах, стартует призыв на срочную военную службу. Об этом пишет Life со ссылкой на замначальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ Владимир Цимлянский.

Призывников начнут отправлять со сборных пунктов с 16 октября. Военную службу они будут проходить 12 месяцев.

Отмечается, что в отдельных районах Крайнего Севера призыв начнётся с 1 ноября, а длиться он будет по 31 декабря. Связано это с климатическими особенностями территорий.

Ранее сообщалось, что призывников не будут направлять в зону СВО и новой волны мобилизации не планируется.