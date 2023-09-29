В Генштабе заявили, что планов по мобилизации по-прежнему нет

Заместитель начальника главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Владимир Цимлянский заявил, что штаб не планирует дополнительную мобилизацию. Об этом пишет «Интерфакс».

Цимлянский добавил, что сейчас хватает тех, кто сам изъявляет желание участвовать в СВО.

«Для их своевременного оформления Министерством обороны Российской Федерации расширена сеть пунктов отбора граждан на военную службу по контракту и увеличено количество инструкторов для работы с кандидатами», — сказал замначальника.

Ранее зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев сообщил, что с 1 января по 3 августа 2023 года на службу по контракту принято более 231 тысячи человек.