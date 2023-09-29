Минобороны России: призывников не будут направлять в зону СВО

В Министерстве обороны России отметили, что всех призывников в ходе осенней кампании отправят на службу в пункты постоянной дислокации воинских частей и других формирований на территории России. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заместителя начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС Владимира Цимлянского.

По его словам, военнослужащие по призыву не будут направляться для участия в спецоперации в пункты дислокации Луганской и Донецкой народных республик, Херсонской и Запорожской областей.

Напомним, военный призыв в России начнется с 1 октября. В Рязанской области отправятся служить 900 человек.