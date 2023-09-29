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Рязанка пожаловалась на невыписку льготных тест-полосок для диабетиков

Рязанка пожаловалась на то, что в больнице № 11 ей больше полугода не выписывают рецепт на тест-полоски для измерения сахара в крови. Об этом она рассказала в комментариях к посту в Telegram-канале Павла Малкова.

«У меня три глюкометра, но ни к одному тест-полосок в наличии нет. Это „Контур“, „Саттелит плюс“ и „Акку-чек Перформа нано“. Если не выписывают рецепт, я их покупаю сама со своей пенсии в 14 тысяч», — рассказала рязанка.

Отмечается, что за весь 2023 год рязанка смогла получить рецепт только один раз — в начале года. Она пояснила, что врач тест-полоски ей не выписывает, потому что тех нет в аптеке поликлиники. В комментарии она также упомянула, что ей не всегда дают рецепты на инсулин и лекарства для астматиков.

Минздрав Рязанской области пояснил, что на складе ГАУ РО «Рязань-Фармация» в наличии есть тест-полоски марки «Контур». Они отпускаются людям по рецептам вместе с льготными глюкометрами.

Напомним, ранее рязанцы рассказывали о нехватке лекарств для онкобольных.