Рязанка сообщила о нехватке льготных лекарств в регионе

Рязанка сообщила под постом в соцсетях Павла Малкова о двухмесячном перебое льготных лекарств «Лефлуномид» и «Гидроксихлорохин» в регионе.

В региональном минздраве РЗН. инфо ответили, что временный дефицит лекарств возник из-за увеличения льготников в 2023 году.

«Министерством организована закупка лекарственных препаратов „Лефлуномид“ и „Гидроксихлорохин“ за счет средств областного бюджета. После успешного завершения электронного аукциона, заключения контракта с поставщиком, препараты поступят на склад с последующим распределением по аптечной сети, согласно заявкам», — подчеркнули в минздраве.

Ранее рязанцы жаловались на нехватку онкологических лекарств.