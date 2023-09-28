В Рязанской области подвели итоги конкурса «Лучшие практики наставничества ― 2023»

В Рязани подвели итоги конкурса «Лучшие практики наставничества Рязанской области ― 2023», который состоялся в рамках национального проекта «Производительность труда»

Отбор проходит в рамках национального проекта «Производительность труда» уже третий год подряд. В этот раз конкурс стал символическим в связи с объявлением Президентом России Года педагога и наставника.

В 2023 году поступило рекордное количество заявок ― 13. Впервые в конкурсе приняли участие социальные учреждения ― рязанские колледжи, центры социального обслуживания населения, а также представители Агентства развития бизнеса ― руководитель центра инноваций социальной сферы Наталья Кривцова.

«Наставничество — одно из приоритетных направлений нацпроекта „Производительность труда“. Оно способствует формированию единой корпоративной культуры, которая является основой для непрерывных улучшений производственного процесса. Грамотная помощь наставника, взаимодействие молодых специалистов с теми, кто уже состоялся в профессии, повысит кадровый потенциал нашего региона, что позитивно отразится и на эффективности труда. Мы продолжим реализовывать все наработанные практики и совершенствовать их, распространяя на другие предприятия Рязанской области», ― сказал директор АРБ Александр Уланов.

Все победители получили дипломы от министерства экономического развития Рязанской области.

Отмечается, что число участников национального проекта «Производительность труда» в Рязанской области ежегодно растет. С 2018 года, когда регион включился в реализацию нацпроекта, к нему присоединились уже 86 предприятий и компаний. Кроме этого, с 2021 года также действует проект «Производительность труда на малых и средних предприятиях Рязанской области». Сейчас его участниками являются 34 компании, а количество сотрудников, обученных принципам бережливого производства, превысило 500 человек.