Токаев: Казахстан «будет следовать» санкционному режиму в отношении России

Казахстан «будет следовать» санкционному режиму в отношении России. Об этом заявил глава республики Касым-Жомарт Токаев, пишет РБК .

Заявление президент сделал на пресс-конференции после переговоров с канцлером Германии Олафом Шольцем.

«Казахстан однозначно заявил о том, что будет следовать санкционному режиму [против России]. Мы имеем контакты с соответствующими организациями по соблюдению санкционного режима, и каких-либо опасений немецкой стороны в отношении возможных действий, направленных на обход санкционного режима, мне кажется, не должно быть», — сказал Токаев.