Рязанцы снова пожаловались на вонь в городе

Рязанцы снова пожаловались на вонь в городе. Пост об этом появился в Telegram-канале «Рязани. Происшествия».

«Вчера вечером около „Круиза“ невозможно воняло жженой резиной или серой», — написал автор поста.

В комментариях рязанцы рассказали о том, что неприятных запах доходит и до жителей Московского шоссе.

«Московский, вонь всю неделю по вечерам, особенно, ночью. Видимо свалку жгут, чтобы не перерабатывать», — предположил рязанец.

Напомним, что за выходные зафиксировали 47 превышений ПДК сероводорода в воздухе.