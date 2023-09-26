В Рязани за выходные зафиксировали 47 превышений ПДК сероводорода в воздухе

В Рязани за выходные зафиксировали 47 превышений ПДК сероводорода в воздухе. Об этом сообщили в пресс-службе регионального минприроды.

За период с 21 по 24 сентября в Рязани зафиксировали 47 превышений ПДК сероводорода в воздухе.

В пятницу, 22 сентября с 23:40 по 24:00 в Дашково-Песочне зафиксировали 2 превышения ПДК сероводорода. Максимальный уровень концентрации сероводорода составил 4,2019 ПДКмр.

В субботу, 23 сентября в Дашково-Песочне выявили 25 превышений ПДК сероводорода. Максимальный уровень концентрации сероводорода составил 3,5742 ПДКмр.

В воскресенье, 24 сентября В Дашково-Песочне обнаружили 20 превышений ПДК сероводорода. Максимальный уровень концентрации сероводорода составил 3,7115 ПДКм.

Результаты замеров отправили в региональную природоохранную прокуратуру.