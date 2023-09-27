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В ближайшие два года Россия потратит на космос более 800 млрд рублей

В 2024—2026 годах на реализацию программы «Космическая деятельность России» направят более 800 млрд рублей. Об этом сообщает ТАСС.

В 2024 году на освоение космоса направят 285,95 млрд рублей, в 2025 году — 271,91 млрд, в 2026 году — 258,1 млрд.

Деньги пойдут «для опережающего финансирования инвестиционных проектов организаций ракетно-космической промышленности, обеспечивающих выпуск ракетно-космической техники», а также на предоставление субсидии публично-правовой компании «Роскадастр» и финансирование «полномочий и функций госкорпорации «Роскосмос».