В осенний призыв отправятся служить около 900 рязанцев

В осенний призыв отправятся служить около 900 рязанцев. Об этом заявил военный комиссар Олег Серкез в интервью телеканалу ГТРК «Ока», отвечая на вопрос, какое количество призывников ожидается в 2023 году.

«Повестки продолжаем выдавать в бумажном виде и заказными письмами», — отметил Серкез, добавив, что электронный реестр воинского учета работать в Рязанской области пока что не будет.

Также он уточнил, что сейчас штраф за неявку в военкомат по повестке вырос в 10 раз. Его сумма составляет 30 тысяч рублей.

До этого штраф был от 500 до трех тысяч рублей. Серкез уточнил, что отсрочка дается один раз.

Военный комиссар напомнил, что традиционно жители Рязанской области поедут служить в войска западного и южного округов.

Также Серкез ответил на вопрос о том, будут ли учитывать предпочтения и навыки призывника при поступлении на службу.

«Да, конечно, учитывается все в призывных комиссиях района. Беседуют с призывником, выслушивают его предпочтения. По мере возможности, мы учитываем это [предпочтения] при поступлении на военную службу», — сказал Серкез.

По его словам, критерии по вопросам здоровья не меняются, пункты остаются те же.

Напомним, призыв будет проходить с 1 октября по 31 декабря. Это последняя призывная компания с возрастным верхним порогом в 27 лет. В следующем году он повысится до 30 лет.