В Госдуме рассказали о правилах осеннего призыва в 2023 году

Правила осеннего призыва в 2023 году сохранятся прежними за исключением одного. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу комитета Госдумы по обороне Андрея Картаполова.

Отмечается, что основным документом для явки в военкомат будет бумажная повестка.

Единственное отличие осеннего призыва этого года от предыдущих будет в том, что штраф за неявку по повестке в военкомат без уважительной причины повышается до 30 тысяч рублей. Эти нормы вступают в силу с 1 октября 2023 года.