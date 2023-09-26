ТАСС: Путин повысил себе зарплату до 874 тысяч рублей

Президент России Владимир Путин подписал указ об индексации зарплат на 5,5% себе, председателю правительства Михаилу Мишустину, а также министрам и руководителям отдельных ведомств. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документ , который вступает в силу 1 октября.

Зарплата главы государства в 2002 году составляла 63 тысячи рублей. С тех пор, по наблюдению ТАСС, она индексировалась в разные годы в 1,03-2,65 раза. В предыдущий раз свою зарплату Путин проиндексировал на 4%. По подсчетам журналистов, сейчас она составляет около 874 тысячи рублей в месяц.