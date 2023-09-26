На днях Рязанской области в Совете Федерации обсудили поддержку бизнеса и промышленных предприятий

22-25 сентября в Совете Федерации РФ прошли Дни Рязанской области. В состав делегации региона, которую возглавляют губернатор Павел Малков и председатель областной Думы Аркадий Фомин, вошли члены правительства, представители министерств и ведомств, депутаты регионального парламента, директор Агентства развития бизнеса Александр Уланов.

В рамках мероприятия состоялось расширенное заседание комитета СФ по экономической политике, на котором с докладом, посвященным стратегическим приоритетам развития экономики и ключевым инфраструктурным проектам региона, выступила заместитель председателя правительства Рязанской области Юлия Швакова. В докладе были представлены основные направления работы экономического блока правительства, в числе которых поддержка промышленных предприятий, малого и среднего бизнеса, экспорта, развитие инновационной инфраструктуры, реализация крупных инвестиционных проектов. По словам Юлии Шваковой, в регионе действует более 100 мер поддержки промышленных предприятий, при поддержке Минэкономразвития РФ создана вся необходимая инфраструктура поддержки бизнеса.

«Основой этой инфраструктуры в области сегодня является Центр „Мой бизнес“ Агентства развития бизнеса, услугами которого пользуется треть предпринимателей региона. Сохранение такого эффективно работающего Центра при федеральной поддержке очень важно для региональной экономики», — отметила зампред правительства на своей странице в соцсети.

Также в докладе были озвучены инициативы по правовому регулированию малого и среднего бизнеса. В числе предложений изменение критериев оценки малых и средних предпринимателей, увеличение стоимости основных средств до 250 млн руб. при применении упрощенной системы налогообложения, раздельный учет доходов при использовании патентных и упрощенной систем налогообложения, наделение субъектов РФ правом предоставления «налоговых каникул» для ИП в сфере IT.

Напомним, поддержка предпринимателей — одна из приоритетных задач государства и реализуется в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», который инициирован Президентом России.

В центре «Мой бизнес» Агентства развития бизнеса Рязанской области предприниматели могут пройти бесплатное обучение, получить помощь в открытии и развитии своего дела и другие услуги.