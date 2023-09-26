Глава МИД Беларуси исключил участие республики в конфликте между Россией и Украиной

Министр иностранных дел Беларуси Сергей Алейник заявил, что республика не будет участвовать в СВО. Об этом пишет « Интерфакс » со ссылкой на Associated Press.

Алейник, отвечая на вопрос журналистов, сказал, что не видит ситуацию, при которой Беларусь могла бы вступить в СВО. Также он отметил, что республика будет делать все, что в ее силах для достижения мира на территории Украины.

Также он подчеркнул, что альтернативы политическому и дипломатическому решению конфликта между Россией и Украиной нет.