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Генсек ООН заявил, что ядерная угроза в мире достигла уровня времен холодной войны

Генсек ООН заявил, что ядерная угроза в мире достигла уровня времен холодной войны. Об этом пишет РИА Новости.

Генсек ООН Антониу Гуттереш заявил, что геополитическое соперничество вывело ядерную угрозу на уровень времен холодной войны.

По его словам, для ее устранения человечеству стоит ликвидировать ядерное оружие.

«Это означает, что все страны, которые еще не ратифицировали Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, должны незамедлительно сделать это, а государства, обладающие ядерным оружием, должны обеспечить мораторий на все ядерные испытания», — пояснил Гутерреш.